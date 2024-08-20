Президент Украины Владимир Зеленский на фоне потери населенного пункта Новгородское (ранее переименованное украинской стороной в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на Торецком направлении в ДНР для ВСУ сложилась непростая. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Фронт. Оборона на Покровском (до переименования Украиной — красноармейском — прим. ред.), Торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили один из самых крупных населенных пунктов в ДНР — Новгородское. Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» разгромили большое объединение военных ВСУ на этом направлении. В итоге противник потерял более 585 военных, гаубицы М777 и Д-30, три танка, а также орудия Д-20.