Зеленский назвал трудной ситуацию на Торецком направлении

Зеленский: ситуация на Торецком направлении в ДНР сложилась трудная

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне потери населенного пункта Новгородское (ранее переименованное украинской стороной в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на Торецком направлении в ДНР для ВСУ сложилась непростая. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Фронт. Оборона на Покровском (до переименования Украиной — красноармейском — прим. ред.), Торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили один из самых крупных населенных пунктов в ДНР — Новгородское. Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» разгромили большое объединение военных ВСУ на этом направлении. В итоге противник потерял более 585 военных, гаубицы М777 и Д-30, три танка, а также орудия Д-20.

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

От следователя до инцела. Кто такой Алексей Поднебесный и в чем его заподозрили

Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте