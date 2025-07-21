Зеленский назвал новую дату переговоров с Россией

Зеленский: переговоры с Россией могут пройти в среду, 23 июля, в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых переговоров с Россией в Турции. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве занял должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, доложил о готовности вести диалог.

«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что переговоры запланированы на среду, 23 июля. По словам Зеленского, на встрече планируют обсудить детали обмена военнопленными.

Турция уже не один раз выступала посредником в диалоге между сторонами.

Ранее стало известно, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле в конце этой недели.