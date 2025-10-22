Зеленский назвал идею Трампа по заморозке на линии фронта хорошим компромиссом

Глава киевского режима Владимир Зеленский положительно отреагировал на идею президента США Дональда Трампа по заморозке конфликта с Россией на линии фронта. Об этом сообщило Reuters .

По информации агентства, американский лидер предложил Зеленскому «остаться там, где мы находимся, и начать разговор».

Украинский президент назвал инициативу хорошим компромиссом, однако отметил, что на нее вряд ли согласится глава России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что киевские власти совместно с Евросоюзом приступили к разработке предложения по завершению российско-украинского конфликта. Оно будет состоять из 12 пунктов.