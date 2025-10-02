Зеленский намекнул на возможную передачу Tomahawk ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность передачи ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. Глава государства заявил об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трансляция шла на YouTube-канале офиса Зеленского.

Президент Украины выступил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

«До сегодняшнего дня мы использовали только „наше“ дальнобойное оружие для ударов по Российской Федерации, после моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», — намекнул Зеленский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия должным образом ответит на передачу Украине ракет Tomahawk.