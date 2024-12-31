Администрация действующего президента США Джо Байдена выделила Украине очередной пакет помощи, поэтому Владимир Зеленский теперь может покинуть пост президента. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Парламентарий отметил, что Байден поторопился выделить все средства, за которые ранее проголосовал конгресс. Он сделал это, чтобы удовлетворить всех лоббистов на Украине и в США, выбивающих деньги на продолжение конфликта с Россией.

«Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить. Пересидел уже все возможные деньги», — написал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский перешел к прямой конфронтации с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, глава киевского режима надеется, что после выборов в конгресс демократы заставят республиканцев и дальше финансировать ВСУ.