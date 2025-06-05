Зеленский испугался возможного ответа России на атаку по аэродромам

Кошкович: Зеленский загнан в угол после атаки на российские аэродромы

Украинский лидер Владимир Зеленский испугался возможного ответа России на атаку Киева по аэродромам. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X .

Он назвал главу киевского режима безумным, загнанным в угол человеком, который прекрасно понимал, что атаки повлекут за собой сокрушительные последствия.

«И теперь, когда ему сказали, что ответ действительно неизбежен, <…> он скулит и кусает руку, которая его кормит. Зеленский превратился в монстра», — написал Кошкович.

Он добавил, что препятствовать действиям России никто не станет.

Накануне американский президент Дональд Трамп рассказал о состоявшихся телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы США, в беседе Путин сказал ему о намерении России дать ответ Киеву.