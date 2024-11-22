Зеленский испугался ответа России на удары по ее территории
Лавров: Зеленский испугался ответа на удары дальнобойным оружием по России
Владимир Зеленский испугался, получив ответ на удары западным дальнобойным оружием по России. Такое мнение высказал глава МИД Сергей Лавров, которого процитировало РИА «Новости».
Также, по его словам, глава киевского режима стал обвинять страны Запада в том, что ему не поставили нужное вооружение.
«Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре — я бы сказал, это уже полезно», — заявил министр.
Ранее австралийский журналист Джон Лайонс сообщил, что на Украине началась паника после того, как завод «Южмаш» в Днепропетровске атаковали баллистической ракетой «Орешник». Западные политики, по его словам, стали после этого значительно осторожнее в высказываниях, боясь ядерного удара со стороны России.