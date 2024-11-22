Западный журналист заявил о панике в Киеве из-за угрозы российского удара

В Киеве и рядах ВСУ началась паника из-за опасений ответных ударов России. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил австралийский журналист Джон Лайонс.

«На поле боя уже царит паника, это очевидно. Однако в Киеве тоже паника. Американская разведка получила информацию о подготовке крупной воздушной атаки, Зеленский призвал население не паниковать», — сказал он.

Лайонс выразил мнение, что западные политики начали аккуратнее подбирать слова и открещиваться от решений украинского президента Владимира Зеленского в страхе перед ядерным ударом со стороны России.

«Если вы в Европе, то это очень опасно. У России гораздо больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны на свете. Больше, чем у США, а это неприятно слышать», — добавил журналист.

Днем ранее президент Владимир Путин заявил о применении российскими военными новейший ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, любая система ПВО или ПРО в мире бессильна против этого боеприпаса.