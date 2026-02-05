Зеленский заявил, что Путин боится только Трампа

Президент Владимир Путин боится только американского коллегу Дональда Трампа. Об этом телеканалу France 2 заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он назвал фактом свое предположение о том, что российский президент якобы опасается хозяина Белого дома.

«Трамп должен сказать Путину — не мне решать. Но если президент Трамп знает, что Путин его боится, он не может принимать все условия, которые выдвигает российский президент», — отметил Зеленский.

По его словам, американский лидер понимает, что владеет экономическими, санкционными и военными рычагами на Россию.

Ранее Зеленский в разы занизил потери украинской армии. Он заявил, что ВСУ лишились за время спецоперации 55 тысяч кадровых военных.

В августе 2025 года хакерская группа KillNet взломала базу данных украинского генштаба и выяснила, что погибшими и без вести пропавшими числятся 1,7 миллиона боевиков. Высказывался на эту тему и Трамп. В конце декабря он уточнил, что ВСУ потеряли за месяц 26 тысяч человек.