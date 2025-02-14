Российские войска нанесли 14 ударов высокоточным оружием по энергосистеме Украины

Минобороны заявило о 14 групповых ударов по энергосистеме ВПК Украины за неделю

Вооруженные силы России в период с 8 по 14 февраля нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что успешно поразили инфраструктуру, обеспечивающую энергией военные заводы Украины.

Также под удар попали склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов для техники ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места хранения беспилотников и подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.

За отчетный период под контроль российских войск перешли села Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республики. В пресс-службе Минобороны уточнили, что населенные пункты освободили группировки войск «Центр» и «Южная».

Также бойцы последнего объединения вытеснили украинских боевиков из села Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике.