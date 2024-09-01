Здание СБУ с украинскими боевиками уничтожили в Красном Лимане

ТАСС: артиллерия уничтожила здание СБУ в Красном Лимане с боевиками ВСУ внутри

Фото: РИА «Новости»

Удар российской артиллерии по городу Красный Лиман в Донецкой Народной Республике уничтожил здание СБУ, которое украинские военные использовали для прикрытия и склада. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что украинских военных выдала бронетехника, которую они спрятали недалеко от помещения.

«Уничтожили здание СБУ в Красном Лимане. Там был личный состав [ВСУ], рядом прятали технику. Все это попало под артиллерию», — заявил источник.

Группировки российских войск усилили продвижение на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Минобороны в последней сводке сообщило об освобождении поселков Птичье и Выемка на территории региона. В ведомстве уточнили, что контроль над населенными пунктами взяли бойцы группировок «Центр» и «Юг». После завершения работы в поселках российские военные продвинулись вглубь обороны противника.

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