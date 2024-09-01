Минобороны сообщило об освобождении Птичьего и Выемки в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Птичье на территории Донецкой Народной Республики. Под контроль ВС России также перешла Выемка, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — указали в ведомстве.

Бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Калинова, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидова. Они также отразили восемь контратак штурмовых групп противника.

На этом участке проведения спецоперации украинская армия лишилась до 560 человек живой силы, четырех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух САУ «Гвоздика» и пяти гаубиц Д-30.

Успешные действия подразделений группировки войск «Юг» позволили освободить населенный пункт Выемка, также расположенный на территории ДНР. ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Острого, Зализнянского, Часова Яра, Ступочек и Антоновки и отразили две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Здесь противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.

В Харьковской области российские военные нанесли удар по цеху производства беспилотников и складам с уже готовой продукцией.