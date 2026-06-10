Подопечных дома престарелых эвакуировали в Ростовской области после атаки ВСУ

Ростовская область отражает атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков загорелась емкость с топливом, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил в телеграм-канале губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом. <…> В ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы», — написал глава региона.

На место падения обломков выехали экстренные службы для устранения последствий. Предварительно, пострадавших нет, сообщил Слюсарь.

По данным губернатора, в районе возгорания власти эвакуировали жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

За предыдущий день российские силы ПВО сбили или подавили 292 украинских беспилотника. Под удар попали 13 регионов. БПЛА сбивали также над акваторией Черного моря.