Завод строительного фарфора в Лобне провел экскурсию для бойцов СВО

В Лобне на заводе «Стройфарфор» провели экскурсию для участников специальной военной операции и их семей. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм». Гостям показали цеха, готовую продукцию и рассказали об истории предприятия.

«Стройфарфор» работает почти 100 лет. Его строительство началось в 1926 году, а уже в 1928-м завод официально открылся как первое механизированное производство в РСФСР. В годы войны завод эвакуировали на Урал, а позже его восстановили, и он снова заработал, обеспечивая металлургические и стекольные предприятия огнеупорами.

Сегодня «Стройфарфор» остается одним из главных промышленных предприятий Лобни и продолжает развиваться. Инициатива проводить экскурсии для участников СВО принадлежит правительству Московской области, а предприятия региона поддержали эту идею в рамках федерального проекта «Открытая промышленность».