Завод металлоконструкций в Павловском Посаде провел экскурсию для бойцов СВО

В Павловском Посаде студенты местного техникума вместе с ветеранами специальной военной операции побывали на заводе «Элемет». Экскурсия состоялась в рамках региональной программы «Промышленный туризм».

Будущие специалисты, осваивающие профессии в кластерах «Топливно-энергетический комплекс» и «Машиностроение», пришли на производственную площадку в сопровождении преподавателя и бойцов СВО.

Гости прошли по цехам и увидели весь технологический цикл. Представители завода подробно рассказали об основных направлениях деятельности. Компания изготавливает металлоконструкции для строительной отрасли и энергетики, разрабатывает интеллектуальные системы автоматизации, а также выпускает высокотехнологичную техническую керамику.

Особое внимание посетителей привлекли корундовые и циркониевые покрытия, которые защищают промышленное оборудование от износа даже в экстремальных условиях. Такие материалы сегодня востребованы на многих предприятиях.

Для военнослужащих экскурсия дала возможность лично оценить рабочие места и условия труда на современном заводе.

Напомним, инициатива проводить экскурсии на производства специально для участников спецоперации принадлежит правительству Московской области. Региональные власти выступили с этим предложением в рамках реализации проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Подмосковные предприятия идею поддержали и теперь регулярно открывают двери для защитников Отечества и студентов.