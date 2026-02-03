Завод медицинских изделий в Егорьевске провел экскурсию для бойцов СВО

В Егорьевске 28 января провели экскурсию для бойцов специальной военной операции на предприятие «Белла». Оно занимается выпуском медицинских и гигиенических изделий.

Визит прошел в рамках программы «Промышленный туризм». В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что группу гостей возглавлял руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев.

Компания «Белла» работает с 2022 года. Гостям продемонстрировали территорию производства, современное оборудование, а также рассказали о вакансиях.

Ранее бойцы спецоперации посетили предприятие «Бытпласт».

Правительство Подмосковья первым выступило с идеей проводить такие экскурсии для военнослужащих в соответствии с целями проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Региональные предприятия поддержали инициативу.