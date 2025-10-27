Завод дверей в Реутове провел экскурсию для участников СВО

В Подмосковье успешно действует программа "Промышленный туризм", которая позволяет участникам специальной военной операции ознакомиться с работой предприятий. Участником проекта стала группа компаний "Двери Ягуар" в Реутове.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что на экскурсии побывали не только ветераны, но и их родственники.

Сотрудники предприятия продемонстрировали гостям склады, а также технические помещения, где изготавливают как межкомнатные и стальные двери, так и перегородки.

Кроме того, участникам экскурсии показали полный цикл производства – от подготовки металла до монтажа дверей.

Отметим, что именно правительство Подмосковья выступило инициатором проведения экскурсий на предприятия для бойцов спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».