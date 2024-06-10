Зависнет и уничтожит. В России создали дрон «Голубь» для сброса гранат на пехоту

Военнослужащие испытали новый дрон-бомбардировщик «Голубь», предназначенный для сброса гранат. Представитель компании-разработчика «Стратим» сообщил об этом РИА «Новости» .

«Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника», — заявил собеседник агентства.

Новый беспилотник презентовали на выставке HeliRussia-2024 в Москве. Его снабдили сменным барабаном на 12 осколочных гранатометных выстрелов, способностью распознавать пехоту, метать бомбы и следить за обстановкой.

Дрон успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне проведения спецоперации. Разработчик сообщил, что системы радиоэлектронной борьбы Украины не смогли воздействовать на «Голубя» — однажды он буквально завис над противником. После доработки начнется серийное производство устройства.

В Екатеринбурге разработали дрон «Кукушка» весом чуть больше килограмма. Несмотря на малый размер, он способен переносить до трех боеприпасов на расстояние около четырех километров.