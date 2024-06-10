Зависнет и уничтожит. В России создали дрон «Голубь» для сброса гранат на пехоту

Дрон-бомбардировщик «Голубь» прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО

Военнослужащие испытали новый дрон-бомбардировщик «Голубь», предназначенный для сброса гранат. Представитель компании-разработчика «Стратим» сообщил об этом РИА «Новости».

«Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника», — заявил собеседник агентства.

Новый беспилотник презентовали на выставке HeliRussia-2024 в Москве. Его снабдили сменным барабаном на 12 осколочных гранатометных выстрелов, способностью распознавать пехоту, метать бомбы и следить за обстановкой.

Дрон успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне проведения спецоперации. Разработчик сообщил, что системы радиоэлектронной борьбы Украины не смогли воздействовать на «Голубя» — однажды он буквально завис над противником. После доработки начнется серийное производство устройства.

В Екатеринбурге разработали дрон «Кукушка» весом чуть больше килограмма. Несмотря на малый размер, он способен переносить до трех боеприпасов на расстояние около четырех километров.

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте