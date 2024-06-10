«Рособоронэкспорт» подписал контракты на поставку более 170 вертолетов

«Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», заключил контракты на поставку более 170 вертолетов более чем в 20 стран. Об этом гендиректор компании Александр Михеев заявил на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024, сообщило РИА «Новости» .

«Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке», — сказал Михеев.

По его словам, российские вертолеты доказали свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях, а производственные мощности компании позволяют полноценно исполнять экспортные контракты, причем при первоочередном выполнении гособоронзаказа.

Сама выставка пройдет на территории МВЦ «Крокус Экспо» с 10 по 12 июня. В ее рамках компания также представит широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.

Прошлым летом «Рособоронэкспорт» подписал с иностранным партнером контракт на сумму выше полумиллиарда долларов в первый же день работы форума «Армия-2023».