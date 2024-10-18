«Ни при каких обстоятельствах». Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине

Путин: Россия ни в коем случае не допустит появление ЯО на Украине

Российская сторона не допустит создания ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

«Ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул глава государства.

Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС проходит 18 октября в преддверии саммита объединения в Казани. В числе участников — руководители СМИ из Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Модератором является руководитель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В рамках мероприятия российский лидер высказался о размещении американского оружия в Азии. По его словам, это угрожает России и Китаю. США таким образом провоцируют напряженную обстановку в мире.