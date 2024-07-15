ВС России ударили по боевикам и складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов и личному составу ВСУ в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело по личному составу ВСУ в Харькове. Также неслабо так зацепило склад с боеприпасами», — написал он.

Других деталей удара Лебедев не привел.

ВС России в ответ на атаки националистов на гражданские объекты регулярно наносят прицельные удары по местам расположения наемников, техники и личного состава ВСУ, а также объектам военного управления и связи Украины, оборонной промышленности и энергетики.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не бьет по социальным учреждениям и жилым домам.

Два дня назад российские силы уничтожили склад с боекомплектом, иностранных наемников и офицеров ВСУ в Чабанке.