Подпольщик Лебедев: в Чабанке уничтожили склад с БК, офицеров и наемников ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили склад с боекомплектом, иностранных наемников и офицеров ВСУ в Чабанке. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе», — заявил он.

Подпольщик рассказал, что один из местных жителей сообщил о прилете в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация была слышна в Одессе. К месту удара выехали расчеты пожарных и машины скорой помощи.

Также Лебедев сообщил о прибытии в Харьков порядка 10 иностранных наемников. Боевики заходили перекусить в ларек с шаурмой. Они приехали из Киева и Полтавы, отметил подпольщик.