Российские войска уничтожили наемников и склад ВСУ в Чабанке
Подпольщик Лебедев: в Чабанке уничтожили склад с БК, офицеров и наемников ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили склад с боекомплектом, иностранных наемников и офицеров ВСУ в Чабанке. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе», — заявил он.
Подпольщик рассказал, что один из местных жителей сообщил о прилете в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация была слышна в Одессе. К месту удара выехали расчеты пожарных и машины скорой помощи.
Также Лебедев сообщил о прибытии в Харьков порядка 10 иностранных наемников. Боевики заходили перекусить в ларек с шаурмой. Они приехали из Киева и Полтавы, отметил подпольщик.