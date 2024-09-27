Российские бойцы ликвидировали пункт управления дронами ВСУ под Курском

Бойцы спецназа «Ахмат» на Курском направлении сожгли украинский опорный пункт управления беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Российские военные обнаружили вражескую позицию севернее Мартыновки. Они зафиксировали находящихся там операторов БПЛА и нанесли удар.

«Хорошо поработали ребята в общей сложности на Суджанском направлении, без особых происшествий», — сказал Алаудинов.

Кроме того, офицер высказался о ситуации на других участках фронта. По его словам, армия России продвигается на нескольких участках Донецкого и Кореневском направлениях. Также Алаудинов оценил ситуацию в Брянской и Белгородской областях как стабильную.

Ранее командир «Ахмата» сообщил, что российские военные за сутки подбили американский бронетранспортер М113, а также уничтожили три пикапа и несколько минометов в курском приграничье.