Военкор Коц: Украина всегда говорит о переговорах, когда ВСУ терпят поражение

Военный корреспондент Александр Коц отметил «удивительное постоянство Киева», который при любой власти готов к переговорам, когда украинская армия оказывается в катастрофическом положении. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Военкор напомнил о событиях, когда руководство Украины было готово к переговорам и заявляло, что им нужен мир.

Так произошло, когда украинские боевики попали в котлы под Иловайском и Дебальцево в ДНР. После того, как российские войска оказались под Киевом, начались переговоры в Стамбуле.

Теперь украинские боевики потерпели крах в Курской области, «мяч на стороне России» и в Киеве стали звучать заявления о готовности к перемирию на 30 дней.

Коц не стал церемониться и жестко высказался о том, куда Киеву стоит засунуть свои мирные инициативы.

«В дупу себе засуньте сейчас свои мирные инициативы. Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли», — подчеркнул Коц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев принял предложение США об установлении полного прекращения огня на 30 дней, но теперь американцы должны убедить Россию согласиться с ним.