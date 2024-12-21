В Китае читатели деловой газеты «Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь» раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о гарантиях безопасности стране со стороны США, Евросоюза и Великобритании. Они обратились к России с призывом победить в конфликте.

«Россия должна полностью победить Украину и заставить Зеленского встать на колени и умолять о пощаде», — написал один из комментаторов.

Второй читатель отметил, что украинский президент только и делает, что «разглагольствует попусту». Еще один назвал Зеленского приспешником США.

Другой пользователь отметил, что европейские страны уже отправили своих солдат воевать на Украину, прикрывая их как «наемников».

Пятый комментатор придерживается аналогичного мнения. По его словам, Россия должна противодействовать гегемонии США и расширению Североатлантического альянса на востоке, а также дальше бороться с нацистами и добиваться демилитаризации Украины.

Ранее советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что российская атака по Киеву проявила слабость украинской системы ПВО, несмотря на утверждения Зеленского, что город якобы защищен, в том числе благодаря ЗРК Patriot.