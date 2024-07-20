Заслуженный артист Башкирии погиб в зоне спецоперации

Танцор и заслуженный артист Башкирии Ханов погиб в зоне спецоперации

Отправившийся в зону специальной военной операции танцор и заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба Сибайского концертно-театрального объединения, где работал танцор.

Коллеги выразили соболезнования родителям, родным и близким, а также супруге артиста Регине Исянбаевой.

Прощание с бойцом прошло в деревне Курама Учалинского района республики в минувшую пятницу, 19 июля.

Издание Ufa Town уточнило, что Ханов стал вторым погибшими из 12 артистов Сибайской филармонии, которых призвали на спецоперацию в рамках частичной мобилизации в 2022 году. До этого при выполнении боевого задания погиб танцор Ильнар Хатмуллин.

В конце июня Горномарийский драматический театр сообщил о гибели в зоне специальной военной операции актера и певца Михаила Пекцоркина. Артиста похоронили в его родном городе Козьмодемьянске.