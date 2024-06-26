Актер и вокалист Михаил Пекцоркин погиб на СВО

Актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО. Об этом написали на странице «Вконтакте» театра, в котором артист проработал несколько лет.

«Коллектив Горномарийского драматического театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович, и выражает свое глубокое соболезнование родным и близким», — сказано в публикации.

В материале отметили, что прощание с военным пройдет 27 июня в 11:00 в Центре народной культуры имени Якова Эшпая в Козьмодемьянске.

Как сообщила «Российская газета» артист был носителем горномарийского языка. В 1994 году в его родном городе Козьмодемьянске основали Горномарийский драмтеатр. В состав труппы сразу же вошел Пекцоркин. На тот момент он уже закончил Йошкар-Олинское музыкальноое училище имени Палантая.

Помимо этого, мужчину знали как певца. Он выпускал песни на русском и горномарийских языках. В зону спецоперации вокалист отправился как доброволец.