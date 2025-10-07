Штурмовики группировки войск «Восток» освобождали территорию ДНР от ВСУ с начала года. Участник СВО с позывным Алмаз рассказал RT , как однажды его группа разоблачила украинского военного, вышедшего в российской форме и потребовавшего эвакуации.

Военный отметил, что его штурмовая группа зачищала лесополосу, чтобы там закрепиться и подготовить промежуточные позиции для других наступающих подразделений. Пятерку российских бойцов заметил противник, начался массированный обстрел. Штурмовики укрылись в уцелевшем блиндаже, а позже начали окапываться.

Вдруг к ним вышел раненый штурмовик, для которого вызвали группу эвакуации. Он сообщил, что его сослуживец два дня назад ушел за водой в направлении этой лесополосы и пропал.

Алмаз отметил, что они решили поискать пропавшего парня, пока было тихо. Около полузасыпанного блиндажа на краю лесополосы спросили, есть ли живые. И к ним выбрался человек.

«„Пиксель“ у него был наш, российский, а вот брюки натовские. Я сразу засомневался: не засланный ли это казачок?» — сказал боец.

Солдат клялся, что он свой, называл позывной пропавшего парня и требовал вызвать эвакуационную группу на место, где его нашли.

При очной ставке с ранее вышедшим военным выяснилось, что это боевик ВСУ, переодевшийся в форму погибшего россиянина. Просто не успел убежать, вот и прятался в разбитом опорнике.

Этим летом сотрудники российских спецслужб задержали боевиков ВСУ, пытающихся под видом гражданских проникнуть в Курскую область из Сумской.