Зашедших в Русское Поречное боевиков ВСУ собирались сменить через 2 недели

Зашедшие в курское Русское Поречное боевики ВСУ должны были находиться там две недели, после чего командование планировало их сменить. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный украинский солдат Евгений Фабрисенко.

«В срок с 28 сентября по 12 октября. На этот срок поступил приказ зайти на территорию России. На две недели», — сказал Фабрисенко.

Пленный отметил, что приказ зайти на российскую территорию поступил от командира роты. Спустя две недели их должны были сменить. Фабрисенко отметил, что попал в плен ВС России 24 ноября.

Следствие установило, что в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года группа боевиков ВСУ в составе Фабрисенко, а также боевиков с позывными Проводник, Мотыль и Художник по приказам своего командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Затем они изнасиловали восемь женщин, которых также убили.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дела 27 военнослужащих ВСУ, которые незаконно вторглись в Курскую область.