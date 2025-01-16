Защиту жилых кварталов от дронов разработали в России

Входящий в состав «Ростеха» челябинский радиозавод «Полет» разработал зональную комплексную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов «Сфера». Она успешно прошла испытания в зоне спецоперации и на массовых городских мероприятиях, сообщили в госкомпании «Известиям».
Всего система обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» ликвидировали более 10 ударных беспилотников украинских националистов на передовой, это подтверждают выписки из журнала боевых действий.
В «Ростехе» уточнили, что по сравнению с зенитно-ракетными комплексами применение средств радиоэлектронной борьбы является более безопасным методом для защиты городов и критически важной инфраструктуры. Устройство позволит эффективно защищать населенные пункты от вероятных угроз с воздуха.
Утром 16 января Минобороны сообщило о ликвидации 27 украинских дронов в небе над четырьмя регионами России.
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