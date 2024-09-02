«Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. И это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству», — отметил Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Он подчеркнул, что Тува — особый регион, сохранивший традиции прежних поколений.

Президент также рассказал школьникам, что поддержка солдат, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, является залогом будущих побед и основой российского общества. Путин заявил, что военные сделают все для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской, Белгородской областях.