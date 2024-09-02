«Защищают каждого из вас». Путин — о тувинцах в зоне СВО
Путин: около 10 тысяч жителей Тувы приняли участие в спецоперации
Президент Владимир Путин рассказал, что примерно 10 тысяч тувинцев активно участвуют в специальной военной операции. Главу государства процитировала пресс-служба Кремля.
«Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. И это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству», — отметил Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.
Он подчеркнул, что Тува — особый регион, сохранивший традиции прежних поколений.
Президент также рассказал школьникам, что поддержка солдат, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, является залогом будущих побед и основой российского общества. Путин заявил, что военные сделают все для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской, Белгородской областях.