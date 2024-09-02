«Защищают каждого из вас». Путин — о тувинцах в зоне СВО

Путин: около 10 тысяч жителей Тувы приняли участие в спецоперации

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин рассказал, что примерно 10 тысяч тувинцев активно участвуют в специальной военной операции. Главу государства процитировала пресс-служба Кремля.

«Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. И это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству», — отметил Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Он подчеркнул, что Тува — особый регион, сохранивший традиции прежних поколений.

Президент также рассказал школьникам, что поддержка солдат, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, является залогом будущих побед и основой российского общества. Путин заявил, что военные сделают все для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской, Белгородской областях.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте