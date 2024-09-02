Путин назвал поддержку бойцов СВО залогом будущих побед

Поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), является залогом будущих побед и основой российского общества. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

Ученики поинтересовались у президента, чем они могут помочь бойцам СВО.

«Ваш внутренний настрой и есть самое главное — помощь и поддержка, потому что такое отношение к тому, что происходит, — это основа единства российского общества и это база для всех наших побед», — ответил глава государства.

Он заверил, что армия страны приложит все усилия для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Курской, Брянской, Белгородской областях, где дети вынуждены сейчас обучаться онлайн.