Путин назвал поддержку бойцов СВО залогом будущих побед

Путин: поддержка бойцов спецоперации — это основа российского общества

Фото: РИА «Новости»

Поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), является залогом будущих побед и основой российского общества. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

Ученики поинтересовались у президента, чем они могут помочь бойцам СВО.

«Ваш внутренний настрой и есть самое главное — помощь и поддержка, потому что такое отношение к тому, что происходит, — это основа единства российского общества и это база для всех наших побед», — ответил глава государства.

Он заверил, что армия страны приложит все усилия для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Курской, Брянской, Белгородской областях, где дети вынуждены сейчас обучаться онлайн.

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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