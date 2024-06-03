Австралийцы призвали прекратить помощь Украине

Большинство австралийцев выступили против продолжения помощи Украине. Они призвали правительство сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Результаты опроса исследовательской службы YouGov опубликовал телеканал ABC .

Онлайн-опрос провели в период с 24 по 30 мая с участием 1510 австралийцев. Он показал, что общество разделилось. Менее половины респондентов, 49%, заявили, что поддержат продолжение финансовой и военной помощи Украине, но 51% выступил против и призвал решать внутренние проблемы Австралии.

«Предоставление помощи и военной поддержки военным усилиям Украины пользуется поддержкой обеих партий среди политиков, но их избиратели резко более разделены», — сообщили социологи.

Австралия отказалась передать Украине замороженные российские активы, но анонсировала выделение 31 миллиона долларов на энергетические и гуманитарные нужды. С учетом этой суммы правительство потратит на помощь европейской стране более миллиарда долларов.