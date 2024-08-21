Генерал ВСУ Горбенко: перед наступлением РФ под Харьковом не создали укреплений

Перед наступлением российских бойцов в Харьковской области некоторые участки остались без укреплений. Об этом сообщил Hromadske генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

По данным издания, в конце прошлого года Горбенко приказали принять укрепления на этом направлении.

«Эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Поэтому он отказался их принимать», — передали слова генерала авторы статьи.

Ранее военный украинской Нацгвардии сообщил, что три их роты отказались выполнять боевые задачи под Покровском. По его словам, они столкнулись не только с кадровым голодом, но и с некомпетентностью командиров.