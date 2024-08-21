Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины сложили оружие под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный одного из этих подразделений Владислав украинскому изданию «Страна.ua».

По его словам, в середине августа их второй батальон, который испытывал огромный дефицит в кадрах, отправили под Покровск. Спустя пару недель боевых сражений солдат осталось еще меньше — по 10-13 человек в роте, включая командиров.

На позициях боевикам стало понятно, что их командование не способно обеспечить коммуникации с соседними подразделениями. Также украинских солдат подвела плохая связь и неразбериха с позициями.

«Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с такой недостачей личного состава», — отметил военный Нацгвардии.

В итоге три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.

Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что тысячи боевиков ВСУ самовольно покинули позиции. По его словам, солдаты сбегают из-за желания навестить родню, а их не отпускают в отпуск.