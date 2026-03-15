Запрет на публикацию последствий ударов ВСУ в ДНР дал результат

Введенный в Донецкой Народной Республике запрет на публикацию последствий «прилетов» дает результат: у противника меньше данных для последующих атак. Об этом ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, успешность обстрела противник определяет по публикациям в телеграм-каналах, поэтому власти приняли решение об этом запрете.

«После введения запрета противник занервничал, информации на порядок меньше стало. Поэтому считаю, что указ приносит результат. Люди не осознавали, что делают, а блогеры старались это быстрее опубликовать», — сказал он.

Пушилин добавил, что нанесенный действиями ВСУ ущерб Донбассу уже исчисляется триллионами рублей и все еще продолжает расти.

«Считать по объектам, которые повредили или уничтожили за счет боевых действий? Или же считать показатели бездействия украинского режима, когда системе ЖКХ и культурным объектам десятилетиями не уделялось внимание?» — подчеркнул глава ДНР.

Ранее стало известно, что под контролем Украины осталось порядка 15-17% территории республики.