Запорожскую область обесточило из-за атаки ВСУ

Жители Запорожья остались без света из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минэнерго.

«Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения в области», — отметили в ведомстве.

Энергетики приступили к восстановлению подачи электричества. Специалисты делают все возможное, чтобы устранить неполадки и стабилизировать ситуацию в короткий срок.

В Минэнерго Запорожской области также призвали доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации.

Ранее украинские боевики повредили оборудование энергетической инфраструктуры с помощью беспилотника.

После атаки в ночь на 14 апреля по Запорожской области в регионе отключили электроснабжение. Губернатор Евгений Балицкий рассказал о работе систем ПВО и о том, что специалисты минимизируют ущерб от атак со стороны ВСУ.