Власти Украины, как и группировка «Исламское государство»*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет о подрывах гражданской инфраструктуры, убийствах мирных жителей и ядерном терроризме.

«Запорожская и Курская АЭС — объекты преступных террористических актов Киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Захарова назвала невозможными переговоры России и Украины после атаки ВСУ на Курскую область. По ее словам, украинские власти ищут оправдания своему теракту, сообщило радио Sputnik.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о радикальном увеличении потерь Украины после решения местных властей совершить теракт под Курском. Поддержавшие ВСУ западные покровители сделали только хуже, добавил политик.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России