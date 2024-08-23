Запорожскую и Курскую АЭС назвали объектами преступных терактов ВСУ
Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ
Власти Украины, как и группировка «Исламское государство»*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идет о подрывах гражданской инфраструктуры, убийствах мирных жителей и ядерном терроризме.
«Запорожская и Курская АЭС — объекты преступных террористических актов Киевского режима», — подчеркнула дипломат.
Захарова назвала невозможными переговоры России и Украины после атаки ВСУ на Курскую область. По ее словам, украинские власти ищут оправдания своему теракту, сообщило радио Sputnik.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о радикальном увеличении потерь Украины после решения местных властей совершить теракт под Курском. Поддержавшие ВСУ западные покровители сделали только хуже, добавил политик.
* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России