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    МАГАТЭ объявило о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС

    Фото: РИА «Новости»

    В районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии в соцсети X.

    Режим тишины объявили, чтобы дать возможность специалистам провести ремонт линий электропередачи, обеспечивающих внешнее питание АЭС, пояснил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции отключилось из-за поломки на ЛЭП «Ферроплавная-1» 20 августа. Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Однако постоянные обстрелы ВСУ и минирование дорог украинскими беспилотниками мешают нормально подвозить горючее.