МАГАТЭ объявило о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС
В районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии в соцсети X.
Режим тишины объявили, чтобы дать возможность специалистам провести ремонт линий электропередачи, обеспечивающих внешнее питание АЭС, пояснил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции отключилось из-за поломки на ЛЭП «Ферроплавная-1» 20 августа. Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Однако постоянные обстрелы ВСУ и минирование дорог украинскими беспилотниками мешают нормально подвозить горючее.