Запорожская АЭС на 40 минут потеряла все внешние источники питания

Запорожская АЭС вечером 16 апреля потеряла все внешние источники питания по неизвестной причине. Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети Х .

«Запорожская АЭС временно потеряла все внешние источники питания сегодня вечером — это второй раз менее чем за неделю и уже 14-й случай с начала конфликта», — отметили в агентстве.

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что электроснабжение восстановили примерно через 40 минут, причина отключения неизвестна. В агентстве добавили, что команда МАГАТЭ проводит расследование на АЗС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что потеря внешнего питания свидетельствует о нестабильности ситуации с ядерной безопасностью, которая сохраняется на атомной станции.

Очередная миссия МАГАТЭ выехала из Москвы на Запорожскую АЭС 14 апреля. В ее составе — представители Нигерии, Румынии, ЮАР и Армении.