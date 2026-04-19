Эдгард Запашный отправится на линию фронта в ДНР для съемок проекта

Дрессировщик и актер Эдгард Запашный поедет на линию боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике для съемок проекта «Мужики». Об этом артист сообщил РИА «Новости» .

В планах Запашного посетить сразу ряд горячих точек в республике.

«Вместе с героями программы обязательно побываю на местах дислокации военных, чтобы показать зрителю, как по-настоящему обстоят дела на фронте», — сказал он.

Дрессировщик отметил, что кроме съемок проекта в рамках цирковых выступлений труппы пройдет большая раздача билетов участникам специальной операции и их семьям.

Ранее кинокомпания «Военфильм» начала работать над двумя картинами, посвященных событиям СВО на Украине. Генеральный директор Игорь Угольников отмечал, что работа требует особого подхода из-за динамичности и сложности темы. Сроки выхода фильмов не называли.