«Военфильм» начал работу над двумя картинами про СВО

Киностудия «Военфильм» начала работу над двумя проектами, посвященными специальной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор студии Игорь Угольников.

«В разработке находятся две новые картины о специальной военной операции», — сказал он.

Угольников отметил, что из-за сложности и динамичности темы работа над ней требует особого подхода.

«Сейчас к ней трудно подходить. Ситуация быстро меняется — 2023 год не похож на 2025-й, нынешние участники специальной военной операции, наши товарищи и защитники Отечества, все по-другому воспринимают», — объяснил народный артист.

Режиссер добавил, что при создании фильмов о спецоперации важно учитывать изменения обстановки.

Ранее председатель правления студии «Тритэ» Никита Михалков допустил съемки картины по событиям СВО, однако только если студия получит качественный сценарий.