Запас прочности исчерпывается: Украине предсказали новые коммунальные проблемы

Российские военные изменили тактику ударов по объектам энергоснабжения на Украине, и новая схема оказалась заметно эффективнее. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

По информации авторов канала, теперь украинские регионы стали по отдельности изолировать от энергосетей. Сказываются и удары, которые наносили с 2022 года — запас прочности, заложенный еще в советские годы, постепенно сходит на нет, а западное финансирование уже не в состоянии восполнять ущерб.

«Случившееся недавно отключение отопления в Киеве пока выглядит самым мягким сценарием. Дальше могут начаться более тяжелые коммунальные сбои и связанные с ними проблемы», — добавили в публикации.

По данным «Военной хроники», деньги Запада не всегда могут закрыть системные провалы на Украине, инфраструктура начинает рассыпаться.

«Запасов зарубежных средств ПВО, видимо, стало не хватать настолько сильно, что большую часть ракет и дронов украинские расчеты даже не пытаются сбивать», — указали в посте.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко предрек киевским властям кризис в жилищно-коммунальной сфере, который усугубляется из-за нежелания решать проблемы. По его словам, управляющие компании вслед за мэром Виталием Кличко просто советуют горожанам уехать.