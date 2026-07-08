Западные страны поставляют на Украину не только вооружения, но также токсичные вещества и прекурсоры, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. Об этом сообщил ТАСС .

Государства коллективного Запада закрывают глаза на то, что Украина систематически применяет токсичные химикаты в зоне СВО, отметил Тарабрин, выступая на 112-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Когда Россия рассказывает об этом, в ответ поднимают дезинформационную кампанию, подчеркнул постпред. В адрес Москвы звучат бездоказательные обвинения со ссылками на некие «засекреченные данные».

«Все это порождает беспрецедентный уровень политизации работы ОЗХО», — резюмировал Тарабрин.

Ранее постпред заявил, что ради отвлечения внимания от провалов на фронте украинское командование может решиться на провокации «под чужим флагом» с использованием отравляющих веществ.