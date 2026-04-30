Тяжелая западная техника на фронте в Сумской области оказалась неэффективной из-за российских дронов, заявил командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» , уточнив, что за время спецоперации нет ни одного иностранного образца вооружения, который не был бы поражен.

«Хваленые „Leopard“, „Abrams“, „HIMARS“, различные „Железные купола“ — это все был большой миф», — заявил Алаудинов.

Он пояснил, что через эти вооружения десятилетиями отмывались огромные деньги США, Израиля и блока НАТО. Командир отметил, что вражеские подразделения уже пересматривают концепцию формирования и обеспечения техникой.

Он напомнил, что танк стоимостью в несколько миллионов долларов может уничтожить FPV-дрон ценой всего 500 долларов.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что операторы беспилотников российской группировки «Центр» ликвидировали в зоне спецоперации боевую бронемашину HMMVW американского производства, несколько дронов, бронетранспортер и пикапы с боевиками ВСУ.