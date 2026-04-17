Российские войска уничтожили в зоне СВО бронемашину HMMVW и танк

Операторы беспилотников российской группировки «Центр» ликвидировали в зоне спецоперации тяжелую военную технику ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время «свободной охоты» военнослужащие атаковали с помощью БПЛА украинский танк и боевую бронемашину HMMVW американского производства, несколько дронов, бронетранспортер и пикапы с боевиками ВСУ.

Они поразили цели на Добровольском направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что операторы беспилотников эффективно бьют по врагу и часто устраивают засады.

«Выполняя задачи на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах, операторы дронов уничтожили обнаруженные гексакоптеры R-18 противника и вражеский танк, выполняющий марш на позицию», — отметили в Минобороны.

Ранее российские войска за неделю поразили с помощью БПЛА семь станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области. Удар по замаскированной технике нанесла группировка войск «Север».