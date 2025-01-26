Западная пресса изменила подход к освещению украинского конфликта после прихода президента США Дональда Трампа к власти. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к „коллективному признанию“ того, что Россия побеждает», — подчеркнул он.

Сенатор объяснил, что ситуация в западных СМИ поменялась не только в связи с происходящим на фронте, но и из-за намерения Трампа начать переговоры по Украине с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, на Западе все больше говорят о начале дипломатического урегулирования. Пушков также напомнил о фактическом банкротстве Украины, поражениях ВСУ и усталости партнеров от необходимости помогать украинскому руководству.

Ранее группировка войск «Центр» установила контроль над населенным пунктом Зеленое в ДНР. В Минобороны добавили, что ВСУ лишились до 650 боевиков.