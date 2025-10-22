Берлетик: на Западе предсказали поражение Украины еще до начала СВО

Западные страны еще до начала конфликта с Россией прекрасно понимали, что Украина не сможет в нем выстоять и победить. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The Duran.

«Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена», — сказал эксперт.

По словам Берлетика, данный факт объясняет, почему европейским лидерам нет дела до Украины. Для Запада главная цель — затянуть конфликт для полного ослабления России.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о неспособности Украины победить в конфликте с Россией. При этом он не исключил, что события на поле боевых действия могут развернуться в пользу ВСУ.