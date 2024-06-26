Рогов: Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшее время

Запад готовит очередной виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Его процитировало РИА «Новости» .

«Коллективный Запад в лице США готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы», — сказал он.

По его мнению, это объясняет заявления о поставках ВСУ истребителей F-16 и дальнобойных ракет. Рогов заверил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден направит все силы на то, чтобы выжать из конфликта на Украине как можно больше финансовой выгоды.

Он предположил, что новый виток эскалации можно остановить, если европейские союзники Киева ощутят «угрозу личных потерь».

Президент России Владимир Путин недавно предложил еще один мирный план. По его словам, новые инициативы реально предусматривают возможность прекращения украинского конфликта. Однако многие страны Запада даже не захотели вникнуть в суть предложений России.