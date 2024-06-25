Мирное предложение России назвали реальным шансом завершить конфликт

Мирный план, предложенный Россией, реально предусматривает возможность остановки конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его послание участникам Примаковских чтений зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

Путин добавил, что многие страны Запада даже не захотели вникнуть в суть мирных предложений России.

«Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков<…>, участники форума подойдут к их рассмотрению вдумчиво и рационально», — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что участники мероприятия уделят внимание идеям по созданию равной, неделимой системы безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте.

Ранее Путин отметил, что отказ Запада и Украины от мирных инициатив России приведет к изменениям условий заключения мира. Он добавил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается не в пользу ВСУ.